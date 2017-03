DeutschlandTrend Mehrheit für Schulz als Kanzler

Seit nicht einmal einer Woche ist Martin Schulz offiziell im Amt. Er ist frisch gekürter SPD-Kanzlerkandidat und neuer Parteichef. Dass es so kommt, war am Sonntag beim Parteitag klar. Doch wie, hat niemand vermutet. 605 von 605 Delegierte haben für Schulz gestimmt. 100 Prozent Zustimmung. Das gab es noch nie.

Im aktuellen ARD-DeutschlandTrend ist er davon natürlich meilenweit entfernt. Dennoch zieht der Schulz-Effekt weiter. Die Sozialdemokraten kämen auf 32 Prozent und können minimal zulegen. Damit liegt die SPD gleichauf mit der Union. Deren Generalsekretär Peter Tauber versucht es am Tag nach dem Parteitag mit demonstrativer Gelassenheit: "In erster Linie ist es 100 Prozent unkonkret, was die SPD gestern abgefeiert hat."