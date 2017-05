Der DGB plant zum 1. Mai an 400 Orten in Deutschland Kundgebungen und Demonstrationen unter dem Motto "Wir sind viele, wir sind eins", darunter zahlreiche in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Hoffmann wird gemeinsam mit Bundesarbeitsministerin Andre Nahles (SPD) auf der Hauptkundgebung in Gelsenkirchen teilnehmen.