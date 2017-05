Das Recht auf Ausbildung und das Recht auf Rückkehr in Vollzeitarbeit haben die zentrale Maikundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Gelsenkirchen bestimmt. Sie stand unter dem Motto "Wir sind viele. Wir sind eins".

DGB-Chef Reiner Hoffmann Bildrechte: dpa

DGB-Chef Reiner Hoffmann forderte in Gelsenkirchen das Recht auf Rückkehr von Teilzeit in Vollzeitjobs und prangerte außerdem an, dass weiterhin sieben Millionen Menschen in Deutschland mit Niedriglöhnen von weniger als 9,60 Euro die Stunde auskommen müssten. "Das machen wir nicht mehr länger mit", sagte Hoffmann.



Zuvor hatte er im Gespräch mit dem MDR schärfere Sanktionen für Unternehmen gefordert, die die Arbeit von Betriebsräten behinderten.



Mit Blick auf den Niedriglohnsektor und die rund 2,5 Millionen Arbeitslosen im Land warnte er davor, sich von der aktuellen Lage auf dem Arbeitsmarkt blenden zu lassen. Als skandalös prangerte er an, dass Frauen im Schnitt 20 Prozent weniger verdienten als Männer.