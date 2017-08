Der Diesel-Gipfel von Bund, Ländern und Autobranche in Berlin ist überraschend vom Verkehrsministerium ins nahe Bundesinnenministerium verlegt worden. Hintergrund sind Sicherheitsbedenken. Vor dem Verkehrsministerium, das direkt an einer stark befahrenen Straße liegt, gibt es seit dem Morgen Protestaktionen von Umweltschützern.

Im Kampf gegen die Stickoxid-Belastung in Ballungszentren wollen Bund und Länder die Autobranche zu Abgas-Nachbesserungen an Millionen Fahrzeugen verpflichten. Demnach würde die deutschen Autobauer um Milliardenkosten für eine bessere Abgasreinigung herumkommen. Wie es im Entwurf zur Abschlusserklärung des Treffens heißt, sollen sich die Hersteller zu einer Nachrüstung per Software zur Verringerung der Stickoxide (NOx) verpflichten.