Eigentlich sollten sie in Sachen Umweltschutz auf dem aktuellen Stand sein, die Dieselautos der neuesten Generation, die der strengen Abgasnorm Euro 6 entsprechen. Doch offenbar ist das nicht so .

Woher der Unterschied kommt: Im Labor herrschen normalerweise 20 bis 30 Grad Celsius. Die Temperaturen in Deutschland sind aber häufig wesentlich niedriger. Und der Stickoxidausstoß steigt an kühlen Tagen stark an. Die Messungen des Umweltbundesamtes haben diese typischen Außentemperaturen zum ersten Mal berücksichtigt. Krautzberger: "Damit haben wir ein sehr realistisches, wenn auch nicht erfreuliches Bild durch Diesel-Pkw in Deutschland."



Nicht nur die neuen Euro 6-Modelle, sondern alle deutschen Diesel-Autos sind schmutziger als angenommen: Bisher ging man davon aus, dass im vergangenen Jahr im Durchschnitt 575 Milligramm Stickoxide pro Kilometer aus dem Auspuff kamen. In Wirklichkeit waren es aber im Schnitt 767 Milligramm.