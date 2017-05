Bundestagswahl Fake-News und Bots - die digitale Gefahr im Wahlkampf

Leicht ist das nicht, denn Falschmeldungen verbreiten sich oft in Lichtgeschwindigkeit im Netz - angefeuert durch Social Bots. Wer die programmiert, ist oft unklar. Und auch, ob sie tatsächlich Wähler so beeinflussen, dass sie ihr Kreuz an einer bestimmten Stelle machen, sagt der Bot-Forscher Hegelich. Gemäßigte Stimmen könnten sich bei besonders aggressiven Bot-Nachrichten zurückziehen, jedoch sei das schwer zu beweisen, so Hegelich.