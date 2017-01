Eine stabile Konjunktur, die steigende Zahl von Arbeitnehmern und niedrige Zinsen: Diese Kombination beschert der Haushaltskasse des Bundes ein Plus von 6,2 Milliarden Euro. Geld, das dringend gebraucht wird, ist der Tenor auf den Straßen Leipzigs. Hier muss man nicht lange überlegen, wofür es genutzt werden soll. Die einen schlagen die Bereiche Bildung und Kultur vor, anderen kommen Kindergarten- und Krippenplätze sowie gut ausgebildete Erzieher in den Sinn, für die man mehr Geld verwenden könnte. Wiederum andere sind dafür, öffentliche Verkehrsmittel günstiger zu machen oder Straßen zu erneuern.

Doch ganz so einfach ist das im föderalen System der Bundesrepublik nicht. Und deshalb wird die Finanzierung von mehr Kita-Plätzen ein frommer Wunsch bleiben müssen, erklärt der Direktor des Instituts für Öffentliche Finanzen und Public Management an der Universität Leipzig, Thomas Lenk: "Der Bund kann nicht so einfach Aufgaben finanzieren, die insbesondere auf der kommunalen Ebene angesiedelt sind. Dass der Bund bei Kitas direkt unterstützt, lässt unsere Finanzverfassung gar nicht zu."

"Investitionen in Infrastrukturen entscheidend"

Andere Investitionen dagegen schon - und genau die fordert auch die SPD. Wirtschaftswissenschaftler Lenk kann das gut nachvollziehen, denn bei den derzeit niedrigen Zinsen und den hohen Steuereinnahmen sei die Zeit dafür günstig. "Investitionen in die Infrastruktur sind für den zukünftigen Wohlstand eines Landes entscheidend, auch für die Lebensqualität, für das wirtschaftliche Wachstum", erläutert Lenk. "Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass unser Produktionspotenzial erhalten bleibt." Dafür müsse in Straßen, in Brücken, in Breitband, in Hochschulen sowie in Schulen investiert werden.

Abbau von Staatsschulden - Plan findet Anhänger

Einige CSU-Politiker haben jedoch andere Pläne: Sie wollen den Überschuss für Steuererleichterungen verwenden. Dazu meint Wirtschaftswissenschaftler Lenk: "So viel ist es bei der Anzahl der Erwerbstätigen dann auch nicht, was der Einzelne haben kann. Und dadurch, dass wir einen progressiven Einkommenssteuertarif haben, würde sich das auch noch sehr ungleich verteilen. Am meisten hätten die hohen Einkommen in der Regel von einer Steuersenkung."

Vernünftiger wäre nach Meinung von Lenk die Option, die der Bundesfinanzminister bevorzugt: der Abbau von Staatsschulden. Ein Plan, der auch auf Leipzigs Straßen Anhänger findet. "Der Herr Schäuble hat schon Recht: Schuldenabbau wäre schon okay", heißt es da zum Beispiel oder "Schuldenabbau ist glaube ich das Vernünftigste".

Vorschlag: Haushaltsüberschuss aufteilen

Für die Haushaltskasse wäre das wohl auch die nachhaltigste Option, erklärt Wirtschaftsprofessor Lenk. Zinsen, die man in Zukunft nicht zahlen müsse, seien "quasi dann auch sowas Ähnliches wie Einnahmen. Und in der Zukunft stehen diese Gelder dann für andere Dinge zur Verfügung, deswegen ist das eine vernünftige Option."

Ginge es nach Lenk, würde der Haushaltsüberschuss aufgeteilt: in eine Hälfte für Investitionen und die andere für den Schuldenabbau. Eine Lösung, die wohl auch auf den Leipziger Straßen viele Befürworter finden würde.