Für das geplante CSU-Positionspapier gibt es bereits einen Beschlussentwurf mit dem Titel "Sicherheit für unsere Freiheit", welcher dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Darin wird auch gefordert, dass für 18- bis 21-Jährige in der Regel das Erwachsenenstrafrecht gelten solle und der Verfassungsschutz künftig bereits bei 14-Jährigen tätig werden dürfe. Gerade in dieser Altersgruppe spiele aber auch die Prävention eine große Rolle, erklärt Stephan Mayer, der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion. "Die Fälle in diesem Jahr haben sehr eindrucksvoll bewiesen, dass teilweise schon Kinder zu radikalen Islamisten werden. Wir müssen uns leider damit auseinandersetzen, dass die Radikalisierung immer frühzeitiger ansetzt."

Der ehemalige Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung, Peter Schaar, hat nichts gegen Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen einzuwenden. Doch er sieht auch Risiken darin. Bildrechte: IMAGO

Weitgehende Übereinstimmung gibt es in der Frage um eine Ausweitung der Videoüberwachung. An Orten, wo es zu einer besonderen Gefährdungssituation kommen könnte, beispielsweise auf Bahnhöfen, kann das durchaus Sinn machen, glaubt auch Peter Schaar, der ehemalige Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit. Im rbb Inforadio sagte er: Ein Weihnachtsmarkt ist so eine Gefährdungssituation. Da ist natürlich davon auszugehen, dass dort eine erhöhte Terrorgefahr besteht. Und natürlich ist es auch ein Kriminalitäts-Schwerpunkt: Da werden viele Taschendiebstähle und andere Straftaten begangen. In solchen Situationen darf man videoüberwachen, da steht der Datenschutz überhaupt nicht dagegen."



Allerdings warnt Peter Schaar auch davor, dieses Instrument überzubewerten. So vermuteten die Ermittler ja auch, dass sich der später in Italien erschossene mutmaßliche Attentäter möglicherweise noch in Berlin aufhalten könnte. Angeblich war er auf Videoaufnahmen geortet worden. Außerdem könnte Videoüberwachung den Terroristen auch in die Hände spielen, da Selbstmordattentäter es darauf anlegen würden, Bilder zu produzieren.