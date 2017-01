Der größte Islamverband in Deutschland, Ditib, hat eingeräumt, für den türkischen Staat gespitzelt zu haben. Generalsekretär Bekir Alboga sagte der Rheinischen Post", einige Imame hätten Informationen über Anhänger des Predigers Fethullah Gülen gesammelt und an Ankara weitergegeben. Das bedauere Ditib zutiefst.

Ditib-Generalsekretär Bekir Alboga nennt die Bespitzelung eine bedauerliche Panne. Bildrechte: IMAGO Zeitungsberichten zufolge hatte die türkische Religionsbehörde Diyanet eine schriftliche Anweisung zum Spitzeln an alle Auslandsvertretungen der Türkei geschickt.



Alboga sagte dazu, die Anweisung sei nicht an die Ditib gerichtet gewesen. Einige wenige Ditib-Imame seien ihr aber fälschlicherweise gefolgt.



Die Kurdische Gemeinde in Deutschland kritisierte, Ditib werde von Ankara instrumentalisiert. Der Grünen-Politiker Volker Beck forderte den Verband auf, die Namen der Imame zu nennen. Die Linken-Politikerin Sevim Dagdelen sprach sich dafür aus, die - so wörtlich - Ditib-Agenten aus Deutschland auszuweisen.

Gülen: Staatsfeind Nummer 1

Der Prediger Gülen gilt in der Türkei als Staatsfeind. Die Regierung macht Gülen und seine Bewegung unter anderem für den Putschversuch im Juli vergangenen Jahres verantwortlich. In den vergangenen Monaten ging die Türkei massiv gegen mutmaßliche Gülen-Anhänger in Militär, Justitz, Medien, Bildung und Wirtschaft vor. Zehntausende wurden entlassen oder festgenommen.

Ditib wird kritisch gesehen

Der Islamverband Ditib selbst ist in Deutschland umstritten. Der Bundesverband beteuert, von der Türkei unabhängig zu sein. In der Ditib-Satzung ist allerdings eine Verbindung zum türkischen Religionspräsidium Diyanet festgeschrieben. Das Bundesinnenministerium sieht nach eigenen Angaben einen politischen Einfluss des türkischen Staates auf Ditib. Es stelle sich deshalb die Frage, ob der Verein religiös selbstbestimmt sei.



Auch in Nordrhein-Westfalen wird über Ditib heiß diskutiert. Dort hat der Verein beantragt, als Religionsgemeinschaft anerkannt zu werden. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft gab ein Gutachten in Auftrag. Dabei soll es um die mögliche Nähe von Ditib zum türkischen Staat gehen.

Wer ist Ditib? Die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (Ditib) ist der größte islamische Verband in Deutschland. 1982 schlossen sich in Berlin 15 Moscheen zusammen, 1984 wurde in Köln eine bundesweite Organisation gegründet. Dort ist auch die Ditib-Hauptsitz. Der Verein wird vom türkischen Religionsministerium mitfinanziert. Laut Selbstdarstellung bekennt sich Ditib zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes. Kritiker werfen dem Verband aber vor, verlängerter Arm der türkischen Regierung zu sein.