In einer Legislaturperiode nutzen nicht mal eine Handvoll Politiker die Kombination Landtagsmandat und Bundestagsmandat, sagt Mannewitz.

In einigen Wahlperioden gab es kein Doppelmandat. Wenn, dann waren es mal ein oder zwei – aber dann zeitlich stark befristet.

Altkanzler Willy Brandt beispielsweise hatte 1969 bis 1971 ein Doppelmandat. Richard von Weizsäcker hatte eines von 1979 bis 1981. In der letzten Wahlperiode hatte Oskar Lafontaine ein Doppelmandat für vier Monate . Obwohl die Gesetze eindeutig seien, gebe es kein einheitliches Vorgehen der Bundesländer: "Wo es das Wahlgesetz nicht verbietet, sind es die Verfassungen. In Thüringen ist das beispielsweise der Fall", ergänzt Mannewitz.

Dort ist es also nicht erlaubt, gleichzeitig ein Mandat im Landtag und im Bundestag zu haben. Gefragt nach seiner persönlichen Meinung zu Doppelmandaten nimmt der Politikwissenschaftler Mannewitz kein Blatt vor den Mund: "Es ist mir ein völliges Rätsel, wie die Abgeordneten dort über einen längeren Zeitraum dem Wählerauftrag irgendwie gerecht werden wollen."

Dazu komme der finanzielle Aspekt. Zwar würden die Diäten miteinander verrechnet, nicht aber die Kosten- wie Mittelpauschalen und Sachmittel. "Und der dritte Aspekt, der dagegen spricht, ist der Umstand, dass das, was Politikwissenschaftler als vertikale Gewaltenteilung bezeichnen damit im Prinzip unterwandert wird. Also die Trennung zwischen verschiedenen Förderalebenen und der bundesstaatlichen Ebene", kritisiert der Politikwissenschaftler.

Frauke Petry sei zwar nach ihrem Austritt aus der Fraktion nur noch einfache Abgeordnete des sächsischen Landtages - aber: "Keiner kann sich teilen und zu einem Zeitpunkt an mehreren Orten sein. Es ist mit absolut unbegreiflich, wie sie zeitlich beide Mandate miteinander in Einklang bringen will."