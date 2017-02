Eigentlich ist sie ein Privileg, die doppelte Staatsbürgerschaft. Sie erleichtert es Menschen mit Migrationshintergrund, unbürokratisch in ihr zweites Herkunftsland zu reisen, sich dort aufzuhalten und zu bewegen. Menschen mit zwei Pässen können in beiden Ländern Behördengänge erledigen und auch wählen.

Schutz für deutsche Staatsbürger im Ausland

Kompliziert wird es, wenn beide Staatsangehörigkeiten miteinander in Konkurrenz treten. Zum Beispiel wenn ein deutscher Doppelstaatler in seinem zweiten Herkunftsland in Konflikt mit dem Staat gerät, wie jetzt der Journalist Deniz Yücel in der Türkei.

Normalerweise genießen deutsche Staatsbürger im Ausland einen gewissen Schutz. Geraten sie in Not und können sich selbst nicht helfen, erhalten sie Hilfe durch das deutsche Konsulat. Das vermittelt Anwälte oder Dolmetscher, interveniert bei Behörden und kümmert sich. Diesen Schutz muss laut Völkerrecht auch das betroffene Land gewähren. Darauf haben sich die Staaten der Vereinten Nationen 1963 im Wiener Übereinkommen über konsularische Beziehungen geeinigt.

Yücel gilt in Türkei als Türke

Der Türkei-Korrespondent der "Welt", Deniz Yücel, sitzt aktuell in der Türkei in Untersuchungshaft. Bildrechte: dpa Es gibt allerdings wichtige Ausnahmen: Denn der konsularische Schutz greift nicht für Deutsche, die Staatsbürger des ausländischen Staates sind. In der Türkei wird Deniz Yücel wie ein Türke behandelt. Sein Verfahren gilt als interne Angelegenheit der Türkei. Die türkischen Behörden sind daher nicht verpflichtet, dem deutschen Konsulat Auskunft über den Stand des Verfahrens zu erteilen. Will Deutschland Yücel helfen, ist sie auf das Wohlwollen der türkischen Seite angewiesen. Das wäre übrigens umgekehrt nicht anders. Wenn ein Deutschtürke zum Beispiel in Deutschland in Konflikt mit dem Gesetz gerät.

Eine doppelte Staatsbürgerschaft will also wohl überlegt sein. Die deutsch-türkische Frauenrechtlerin Seyran Atesch zum Beispiel hat 2012 ihren türkischen Pass zurückgegeben. Sie wollte bei Reisen in die Türkei nicht auf die konsularische Hilfe verzichten müssen.