Besonderheit von Rotkreuz-Schwestern In Deutschland gibt es rund 25.000 DRK-Schwestern. Sie sind in bundesweit 33 Schwesternschaften organisiert, die eine 135-jährige Tradition haben.



Einige Tausend arbeiten in DRK-Einrichtungen, 18.000 werden nach Angaben ihres Verbandes über spezielle Vereinbarungen dauerhaft in anderen Kliniken und Krankenhäusern in ihren Pflegeberufen eingesetzt.



Die Schwesternschaften überlassen quasi öffentlichen oder privaten Kliniken ihre Vereinsmitglieder. Sie bekommen dafür ein Entgelt, das die Personal- und Verwaltungskosten umfasst.