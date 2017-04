Der Alkoholkonsum der Deutschen ist stabil - auf hohem Niveau. Zu diesem Schluss kommen die Experten der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) in ihrem neuen "Jahrbuch Sucht". Demnach wurde 2015 in Deutschland mit 9,6 Liter reinem Alkohol so viel getrunken wie im Jahr zuvor. Da der meiste Alkohol von 15 bis 65 Jahre alten Deutschen getrunken werde, liege der durchschnittliche Konsum in dieser Bevölkerungsmehrheit bei 14,6 Liter reinem Alkohol im Jahr.

Verhaltensstörung Alkohol

Solche Bilder gelten in Deutschland noch immer als normaler als das von bekifften Jugendlichen. Bildrechte: IMAGO Entwarnung könne also nicht gegeben werden: Laut Umfragen und Hochrechnungen des Statistischen Bundesamts seien insgesamt 3,38 Millionen Erwachsene in Deutschland von einer alkoholbezogenen Störung betroffen gewesen, wobei die DHS die Zahl der Alkoholabhängen mit 1,77 Millionen angab. Jährlich 74.000 Todesfälle gingen auf kombinierten Alkohol- und Tabakkonsum zurück.



Die Einzeldiagnose "Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol" sei 2015 mit 326.971 Behandlungsfällen insgesamt die zweithäufigste in Krankenhäusern gewesen, bei Männern mit 238.747 Fällen die häufigste. Auch die Zahlen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die aufgrund akuten Alkoholmissbrauchs in Krankenhäusern behandelt werden mussten, war den Angaben zufolge weiter hoch: Mit 21.907 Patienten zwischen zehn und 19 Jahren habe sie nur 2,2 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegt. Im Vergleich zu den Zahlen des Jahres 2000 seien das immer noch 130,3 Prozent mehr.

40 Milliarden Euro an Kosten

Die direkten und indirekte Kosten des Alkoholkonsums beziffern die Experten in Deutschland auf rund 40 Milliarden Euro im Jahr. Diesen hätten 2015 Einnahmen des Staates aus alkoholbezogenen Steuern von gerade mal 3,19 Milliarden Euro gegenübergestanden. Die Ausgaben für Alkoholwerbungen in TV, Rundfunk, auf Plakaten und in der Presse beliefen sich demnach auf rund 544 Millionen Euro, ungeachtet der Ausgaben für Sponsoring und Werbung im Internet.

Der Verbrauch von Zigaretten und Tabak hat nach der Statistik - nunmehr für 2016 - in Deutschland abgenommen: Demnach wurden 75 Milliarden Zigaretten im vergangenen Jahr konsumiert, ein Rückgang um 7,7 Prozent zum Vorjahr. Bei losem Tabak sei der Verbrauch um 1,1 Prozent auf 24.188 Tonnen gesunken. Zur Nutzung von E-Zigaretten lagen noch keine brauchbaren Zahlen vor.

Debatte um Reklame für's Rauchen Bildrechte: MDR Weiter heißt es im Jahrbuch, dass 2013 rund 121.000 Menschen an den Folgen des Rauchens gestorben seien - 13,5 Prozent aller Todesfälle. Hinzu kämen geschätzte 3.300 Tote durch passives Rauchen. Die durch Rauchen entstehenden Kosten werden mit jährlich 79 Milliarden Euro beziffert, davon 25,41 Milliarden direkt etwa für die Behandlungen und 53,7 Milliarden indirekt etwa durch Produktivitätsausfälle.

Mit Verweis auf diese Zahlen beharrt die Bundesdrogenbeauftragte Marlene Mortler (CSU) auf einem Verbot der Tabakaußenwerbung noch vor der Wahl im September. Ein im Frühjahr 2016 vorgelegter Gesetzentwurf wurde immer wieder verschoben, weil es in der Union und Teilen der SPD Widerstand gibt. Auch die Werbewirtschaft ist dagegen, und Kommunen fürchten um Einnahmen.