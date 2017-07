Das Interesse an E-Autos bleibt gering. "Bringt mir ja nix, wenn ich nach 300 Kilometern nicht weiß, wo ich mein Auto aufladen kann. Wenn das Netz ausgebaut ist und ich kann auf der Autobahn schnell ranfahren, ok.", sagt ein Autofahrer. 4.000 Euro seien schön und gut, aber bei den hohen Anschaffungskosten und dem fehlenden Ladenetz sei der Anreiz zu gering.

Das reicht nicht, findet der Grünen-Bundestagsabgeordnete Stephan Kühn aus Dresden. Ihm fehlen vor allem steuerliche Anreize: "Wer sich ein E-Auto anschafft, der kriegt über die Kfz-Steuer einen Bonus, also zahlt eine negative Steuer und wer ein Auto will, dass über dem CO2-Standard liegt, der zahlt einen Malus – und darüber kann dann die Anschaffung der Elektrofahrzeuge gefördert werden", schlägt er vor.

Ein Problem bleibt: das fehlende flächendeckende Netz an Ladestationen. Hier müsse der Gesetzgeber nachhelfen und beispielsweise bei Neubauten von Supermärkten oder Einkaufszentren dafür sorgen, dass der Bau zur Pflicht werde. Und auch Mieter wollen die Grünen in ihren Rechten stärken: "Wenn der Mieter gerne eine private Ladestation in die Tiefgarage haben will, ist es heutzutage einfach für den Vermieter zu sagen, er will das nicht", sagt Grünen-Politiker Kühn. Elektroinstallateure verlieren dadurch nach seiner Erfahrung viele Aufträge.