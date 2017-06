Gerade deutete sich in Unionskreisen ein vorsichtiger Aufbruch an. Die Ehe für alle tauge nicht zum Wahlkampf. Das Thema betreffe persönliche Lebensbereiche und solle nicht zum Streitthema werden, sagte etwa CSU-Chef Seehofer am Wochenende. Das war schon nicht mehr das strikte "Nein", das aus der Union sonst zum Thema Homo-Ehe zu hören war. Da war etwas in Bewegung geraten. Das hat womöglich wahltaktische Gründe.