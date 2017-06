Wie viele der insgesamt 35 Unionsabgeordneten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen das so sehen, ist offen. Klar ist nur: Die Mehrheit wird das Gesetz ablehnen. Auch Veronika Bellmann aus dem Wahlkreis Mittelsachsen. "Ich denke, es widerspricht der Schöpfungsnatur." Was sie genau mit Schöpfungsnatur meint, wird bei der Chemnitzerin nicht ganz klar. Sie ist der Ansicht, dass die Union wieder konservativer werden soll.

Michael Kretschmer sagt das so nicht, aber auch der Görlitzer will, dass die Ehe für alle nicht kommt. "In diesem Land kann man nach seiner Fasson glücklich werden. Es ist sehr gut, dass es so ist." Nur warum können dann zwei Männer nicht als Ehepaar glücklich werden? "Eine Ehe ist eine Verbindung zwischen Mann und Frau und eine Lebenspartnerschaft ist die Verbindung von zwei Frauen oder zwei Männern." Die sei auch wertvoll, aber es seien eben zwei verschiedene Dinge, meint Kretschmer. Dieses Argument ist bei den Unionsabgeordneten aus Mitteldeutschland immer wieder zu hören.

Verfassungsrechtliche Bedenken folgen erst danach. Die hat auch Albert Weiler. Er ist nicht sich, ob nicht doch auch das Grundgesetz geändert werden muss. Ein weiterer Baustein, der ihn zögern lässt. Doch er wird sich entscheiden müssen und mit seinem Namen einstehen. Drei Stimmkarten wird der Thüringer in der Hand halten. Blau für Ja, rot für Nein und weiß für Enthaltung. "Ich bin mit mir im Inneren noch nicht im Reinen. Ich hoffe, dass ich das hinkriege," sagt Weiler wenige Stunden vor der Abstimmung. Er will noch einmal grübeln, in sich hineinhören. Wenn er sich am Ende enthält, wäre das eine Premiere. Keine, so sagt er noch, mit der er besonders glücklich ist.