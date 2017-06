Bisher gilt, dass ein in einer Ehe geborenes Kind rechtlich automatisch beiden Ehepartnern zugeordnet wird und sie damit alle Rechte und Pflichten in Bezug auf das Kind haben. Zwar haben sogenannte Scheinväter auch das Recht, ihre Vaterschaft anzufechten. Und mittlerweile haben auch leibliche Väter begrenzte Möglichkeiten, ihre Vaterschaft feststellen zu lassen. Schließlich hat ja auch ein Kind ein Recht zu erfahren, wer seine leiblichen Eltern sind. Unmittelbar aber sind in einer Ehe geborene Kinder die Verwandten ersten Grades der Verheirateten und diese damit rechtlich in jeder Hinsicht ihre Eltern.