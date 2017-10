Ziel war es, einen Haftraum zu entwickeln, der beide Risiken in sich vereint. Das heißt ein Raum, in dem er sich nichts antun kann, in dem er nichts zerstören kann. In dem aber trotzdem eine Vorrichtung installiert werden kann, die es vermeidet, dass der Gefangene den Bediensteten sofort angreifen kann, wenn der Bedienstete den Raum betritt.

Und noch ein Problem: Das Rekrutieren von zehn zusätzlichen Dolmetschern Sachsen-weit, wie es als Konsequenz aus der al-Bakr-Erfahrung beschlossen wurde, erwies sich als unerwartet schwierig. Schützenhilfe fand Gemkow am Orientalistischen Institut der Universität Leipzig: "Die Qualität dieser Ausbildung hier in Leipzig muss so gut sein, dass sogar der britische Geheimdienst auf diese Dolmetscher zurückgreift. Das ist die Information. Und was lag da näher, als auch diese Experten mit in die Auswahlgespräche einzubinden. Das haben wir getan, so dass wir jetzt in den kommenden Wochen diese Stellen endgültig besetzen werden."