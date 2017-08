Besonders hoch ist der Anteil von Leiharbeitskräften an allen Beschäftigten in Bremen mit 4,7 Prozent und in Thüringen mit 3,9 Prozent. Im Bundesschnitt liegt die Quote bei 2,7 Prozent. Sachsen hat eine Quote von 3,1 Prozent, in Sachsen-Anhalt sind es drei Prozent.