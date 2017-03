Politiker dürfen nur beschränkt in die Türkei reisen "Höfliche Stimmung auf Mindestniveau"

Vergangenes Jahr, im Juni. Der Staatssekretär im Verteidigungsministerium, Ralf Brauksiepe, plant mit drei Abgeordneten einen Truppenbesuch in Incirlik. Ein ganz normaler Vorgang. Eigentlich. Doch kurz vorher hat der Bundestag eine Resolution verabschiedet, die besagte, dass das Massaker des Osmanischen Reichs an den Armeniern ein "Völkermord" war. Die türkische Regierung ist erzürnt und untersagt den Besuch auf dem Stützpunkt. Eine Retourkutsche, sind sich Verteidigungspolitiker sicher.

"Es ist nicht akzeptabel, dass unsere Soldaten da einen wichtigen Auftrag erfüllen, und dann ein Besuch von Politikern und Parlamentariern hier von Seiten der Türkei untersagt wird", sagt der ehemalige Verteidigungsminister Franz Josef Jung (CDU). Und der SPD-Abgeordnete Rainer Arnold sieht die NATO in der Pflicht – schließlich sei die Türkei Mitgliedsstaat: "Meine Erwartung an den Generalsekretär ist schon, dass er mit seinen türkischen Politikern Fraktur redet und denen sagt: So kann man in der Nato nicht miteinander umgehen. Dies hätte am Ende Konsequenzen."