Elektronische Fußfessel Die elektronische Fußfessel ist ein am Bein getragener Sender zur Überwachung von Kriminellen, die eine Gefahr für die Bevölkerung sind. Die mit einer Satelliten-Ortung ausgestattete Fußfessel schlägt Alarm, sobald sich ein Träger zum Beispiel einer für ihn verbotenen Zone nähert oder ein definiertes Gebiet verlässt.



Die zentrale Überwachungsstelle der Bundesländer im hessischen Bad Vilbel behält alle Fußfesselträger im Blick. Bundesweit tragen derzeit 88 ( Stand: 12. Januar ) aus der Haft entlassene Gewalt- und Sexualverbrecher das 180 Gramm schwere Gerät am Bein. Künftig soll das Gerät auch potenzielle Terroristen überwachen.



Geht ein Alarm los, greift ein Mitarbeiter zum Telefon und ruft den Fußfesselträger auf dessen Handy an. Meldet dieser sich nicht, wird die Polizei vor Ort alarmiert, um den Betreffenden zu stoppen. Es gibt aber auch technische Tücken. So kann auch eine schwächelnde Batterie einen Alarm auslösen.