"Europa der Nationen und der Freiheit" (ENF) Die ENF wurde erst 2015 gegründet und ist damit die jüngste Fraktion im Europäischen Parlament. In ihr haben sich mehrere rechtspopulistische Parteien zusammengeschlossen. Die ENF lehnt die Europäische Union in ihrer jetzigen Form ab. Sie versteht sich als Opposition gegen das in ihren Augen globalisierte, technokratische und anti-demokratische Europa und möchte ein „Europa der Nationen“, in dem die Staaten lediglich wirtschaftlich kooperieren.



Mehr als die Hälfte der Mitglieder stellt der französische Front National. Weiterhin vertretene Parteien sind die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), die italienische Lega Nord (LN) und die niederländische Partij voor de Vrijheid (PVV). Aus Deutschland ist lediglich Marcus Pretzell (AfD) in der Fraktion vertreten. Hinzu kommen weitere einzelne Vertreter anderer Parteien aus Belgien, Polen, Rumänien und dem Vereinigten Königreich.