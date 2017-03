Verurteilungen in der Nachkriegszeit Bundeskabinett berät über Entschädigung Homosexueller

Das Bundeskabinett will am Mittwoch die strafrechtliche Rehabilitierung jener Männer auf den Weg bringen, die wegen ihrer Homosexualität in der Nachkriegszeit verurteilt wurden. Jahrelang hatte der Paragraf 175 des Strafgesetzbuches Homosexualität in Ost- und Westdeutschland unter Strafe gestellt. Fragen und Antworten zum Thema.