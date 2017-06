In einer Marathonsitzung hat der Bundestag zahlreiche wichtige Beschlüsse gefasst, viele von ihnen mitten in der Nacht. So wurde unter anderem entschieden, den umstrittenen Paragrafen 103 zur Majestätsbeleidigung abzuschaffen. Er soll zum 1. Januar 2018 aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden. Opposition und Bundesländer hatten eine sofortige Streichung gefordert. Ihre Anträge waren im Parlament aber an der Mehrheit von Union und SPD gescheitert. Der Passus stellt die Beleidigung von Organen und Vertretern ausländischer Staaten unter besondere Strafe. Es drohen bis zu drei Jahre Gefängnis. Der Paragraf war im Streit um ein Satire-Gedicht des Moderators Jan Böhmermann wieder in den Blickpunkt geraten. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sah sich von Böhmermann beleidigt und berief sich auf den Paragrafen. Das Strafverfahren gegen Böhmermann wurde allerdings eingestellt.

Auch die Fleischindustrie war ein Thema im Bundestag. Das Parlament beschloss, die Rechte von Arbeitnehmern zu stärken. Die Abgeordneten nahmen einen Gesetzentwurf der Regierung an, der einen Missbrauch von Werkverträgen in Schlacht- und Fleischzerlegungsbetrieben verhindern soll. Demnach sollen die Betriebe künftig für Regelverstöße haften und nicht mehr beauftragte Subunternehmen, über die viele Arbeiter beschäftigt sind. Das gleiche gilt für die Missachtung von Arbeitszeiten und wenn zu wenig Lohn gezahlt wird.

Mit der Neuregelung wird CDU-Politiker Wolfgang Schäuble nächster Alterspräsident. Bildrechte: dpa

Auch in eigener Sache ist der Bundestag aktiv geworden. So wurde mit der Mehrheit der großen Koalition die Geschäftsordnung geändert. Dabei ging es um den Alterspräsidenten, der traditionell die erste Sitzung nach der Bundestagswahl leitet.



Bisher wird der Abgeordnete Alterspräsident, der am ältesten ist. Künftig soll es der Abgeordnete sein, der am längsten im Parlament sitzt. Das dürfte nach der Wahl im September der CDU-Politiker und bisherige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sein.



In der offiziellen Begründung heißt es, so solle sichergestellt werden, dass die konstituierende Sitzung nach der Bundestagswahl von einem Abgeordneten mit genug Erfahrung geleitet wird. Mit dem Schritt soll aber wohl vor allem verhindert werden, dass ein AfD-Politiker Alterspräsident wird. Nach der bisherigen Regelung wäre vermutlich der 77-jährige AfD-Politiker Wilhelm von Gottberg aussichtsreichster Kandidat gewesen.