Die Einigkeit ist groß: Dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan dazu aufgerufen hat, bestimmte Parteien nicht zu wählen - das gehe zu weit, erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Man lasse sich da von niemandem hineinreden. Alle deutschen Staatsbürger hätten ein freies Wahlrecht - das gelte auch für die Deutsch-Türken, so die CDU-Chefin. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer ist inhaltlich bei Merkel, im Ton aber einen Zacken schärfer: Der - so wörtlich - "Despot vom Bosporus" habe mit seiner Wahlvorgabe seine Grenzen überschritten. Erdogan versuche, die Deutsch-Türken zu seiner fünften Kolonne zu machen. Das lasse man sich nicht bieten.

SPD-Chef Schulz (Archivbild): "Erdogan hat jedes Maß verloren:" Bildrechte: dpa

Die SPD bezeichnete die Einflussnahme als einen Eingriff in die Souveränität Deutschlands. Außenminister Sigmar Gabriel sprach in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerk Deutschlands von einem einmaligen Akt. Erdogan zeige damit, dass er die Menschen in Deutschland gegeneinander aufhetzen wolle.



Und für SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz ist klar: Der türkische Präsident habe jedes Maß verloren - umso mehr stehe man an der Seite all derer, die für eine freiheitliche und demokratische Türkei kämpften.