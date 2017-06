Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will in Deutschland auftreten. Wie Außenminister Sigmar Gabriel sagte, liegt dafür ein offizieller Antrag der Türkei vor. Erdogan wolle in der nächsten Woche zu seinen Landsleuten sprechen. Der türkische Präsident ist am 7. und 8. Juli in Deutschland. Er nimmt am G20-Gipfel in Hamburg teil.



Hallenbetreiber in Nordrhein-Westfalen hatten schon im Vorfeld berichtet, dass sie für einen Auftritt Erdogans angefragt worden seien.