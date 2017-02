Gegen zwei in Göttingen festgenommene Mitglieder der radikal-islamistischen Szene wird nicht weiter ermittelt. Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Celle sagte, die Männer hätten zwar Anschlagspläne diskutiert. Da sie aber keine konkrete Straftat beschlossen hätten, könne der Anfangsverdacht auf Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat nicht begründet werden.

Die Polizei dagegen verdächtigt die Männer, einen Terroranschlag geplant zu haben. Sie hatte den 22 Jahre alten Nigerianer und den 27-jährigen Algerier Anfang Februar bei einer Razzia mit 450 Polizisten in Göttingen festgenommen. Dabei hatten die Polizei unter anderem scharf gemachte Waffen, Munition und Flaggen der Terrormiliz IS gefunden.



Göttingens Polizeipräsident Uwe Lühring sagte damals, die Vorbereitungen seien so weit fortgeschritten, dass ein Anschlag jederzeit hätte durchgeführt werden können. Einzelheiten nannte er allerdings nicht.