Nach dem vorsorglichen Abbruch des Open-Air-Festivals "Rock am Ring" bleibt das Gelände abgeriegelt. Bis nach Mitternacht saßen die Verantwortlichen zusammen, um die Sicherheitslage zu besprechen. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz will bei der Pressekonferenz um 11:00 Uhr Details mitteilen und auch bekanntgeben, ob das dreitägige Musikfest wie geplant bis Sonntag fortgesetzt werden kann.

Die Polizei in Koblenz hatte am Abend das Gelände geräumt, weil eine "terroristische Gefährdungslage" bestehe. Die Evakuierung ist nach Angaben der Polizei ruhig verlaufen. Die meisten der fast 90.000 Besucher kehrten auf ihre Campingplätze zurück und warten nun ab.

Für diese schwierige wie verantwortungsvolle Entscheidung hat er meine volle Unterstützung. So bitter es ist, die Sicherheit der Festivalbesucher muss an erster Stelle stehen.

Die Hintergründe sind noch immer völlig unklar. Nach Informationen der ARD sind inzwischen zwei Personen festgenommen worden. Sie sollen Ausweise als Helfer gehabt haben, mit denen sie Zutritt zum Festivalgelände hatten. Sie waren wohl am Aufbau der Zäune beteiligt, aber inzwischen schon wieder abgereist. Einer der in Koblenz Festgenommenen soll verwandt mit einer Person sein, die wegen Terrorverdacht in Haft sitzt. Nach BILD-Informationen waren zwei Personen eines Subunternehmers mit salafistischen Hintergrund auf dem Gelände, die Befürchtung bestand, dass die dort etwas hinterlegt haben.