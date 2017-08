Viel zu spät und viel zu wenig sei im Eierskandal informiert worden, schimpft der Bundeslandwirtschaftsminister. Zuvor war bekanntgeworden, dass Belgien bereits Anfang Juni vom Fipronilverdacht wusste, aber erst am 20.Juli eine EU-weite Warnung herausgab.

Minister Schmidt erklärte im Morgenmagazin von ARD und ZDF: "Das kann nicht so bleiben. Deswegen fordere ich die EU-Kommission und den Ministerrat auf, dass wir das als europäisches Thema begreifen". Er habe gestern sehr intensiv mit seinen belgischen und niederländischen Kollegen gesprochen, so Schmidt weiter. Er habe einen Austausch der Beamten angeregt: "Ich habe vorgeschlagen, dass Beamte von mir in das niederländische und in das belgische Krisenzentrum gehen, um sicherzugehen, dass die Verbraucher vom Schnellwarnsystem auch profitieren."

Keine völlige Entwarnung

Inzwischen habe man die Lage aber ziemlich gut im Griff, sagt der Bundeslandwirtschaftsminister. Völlige Entwarnung will er jedoch noch nicht geben, mit Fipronil belastete Eier sind, mit Ausnahme Sachsens, in allen Bundesländern in den Handel gelangt.

Inzwischen habe man allerdings wahrscheinlich alle Listen mit den kontaminierten Lieferungen und deshalb dürften kaum noch irgendwo verseuchte Eier im Regal liegen, so der Landwirtschaftsminister. Er sagt: "Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit kann man dieses ausschließen. Ich höre gestern allerdings auch von einem Minister-Kollegen, dass in einzelnen, kleinen Supermärkten in der vergangenen Woche noch belastete Chargen-Nummern gegeben hat. Diese scheinen nun auch draußen zu sein."

Bäcker müssen Verwendung der Eier dokumentieren