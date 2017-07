Nach den Krawallen rund um den G20-Gipfel in Hamburg laufen 35 Ermittlungsverfahren gegen Polizeibeamte. Ein Sprecher der Hamburger Innenbehörde sagte am Freitag, in 27 Fällen gehe es um Körperverletzung im Amt.



Wie die Zeitung "Die Welt" schreibt, ist für die Ermittlungen das Dezernat Interne Ermittlungen (D.I.E.) zuständig. Die Mehrheit der Ermittlungsverfahren seien durch Strafanzeigen zustande gekommen. Erfahrungsgemäß würde die Zahl der Ermittlungen in den nächsten Tagen weiter steigen. Beim Verwaltungsgericht Hamburg haben laut Zeitungbericht zwei Demonstranten Klage gegen die Polizeimaßnahmen eingereicht.

Scholz: "Polizeigewalt hat es nicht gegeben"

Hamburgs Bürgermeister Scholz Bildrechte: dpa Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz bestritt am Freitag, dass es beim G20-Gipfel polizeiliche Übergriffe gegen Demonstranten gegeben hätte. In einem Interview mit dem "Norddeutschen Rundfunk" sagte der SPD-Politiker, Polizeigewalt habe es nicht gegeben. Das sei eine Denunziation, die er entschieden zurückweise. Die Polizei habe wirklich alles getan, was möglich gewesen sei.

Demonstranten erheben Vorwürfe gegen Polizei

Demonstranten: Aggressives Vorgehen der Polizei Bildrechte: dpa Anders als Scholz erhebt ein Teil der Demonstranten beim G20-Gipfel Vorwürfe gegen die Polizei. Die Beamten hätten die Lage in der Stadt durch aggressives Vorgehen von Anfang an eskaliert und seien etwa bei der Räumung von Sitzblockaden brutal mit Wasserwerfern, Schlagstöcken oder Pfefferspray vorgegangen.



Am Rande des G20-Gipfels hatte es Ende vergangener Woche in Hamburg schwere Krawalle gegeben, bei denen fast 500 Polizisten verletzt worden waren. Rund 20.000 Beamte waren im Einsatz. Wie viele Protestierende verletzt worden sind, ist bislang unbekannt. Es gab mehr als 400 Fest- und Ingewahrsamnahmen.