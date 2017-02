Weiter wollen die Ersatzkassen keine Einschränkung des Versandhandels für rezeptpflichtige Medikamente. Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs können europäische Versandapotheken diese Mittel billiger an Kunden abgeben als es die deutsche Arzneimittelverordnung vorsieht. Nach Protesten der Apotheker gibt es Pläne der Bundesregierung, diesen Onlinehandel einzuschränken.

Für die VdEK-Vorstandvorsitzende Ulrike Elsner geht ein solches Verbot an der Versorgungsrealität vorbei, weil das Volumen des Versandhandels immer noch sehr gering sei und weniger als ein Prozent des Gesamtumsatzes der Apotheken mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln ausmache. "Aber für die Versicherten - insbesondere für Menschen, die eine Dauermedikation benötigen - ist die Online-Apotheke eine willkommene Versorgungsalternative."

Sie bietet als Kompromiss an, dass sich die ausländischen Versandapotheken wie Doc Morris auch am Notdienstfonds der Apotheken beteiligen. Damit werden Apotheken unterstützt, die besonders in ländlichen Regionen häufig Nacht- und Notdienste leisten müssen. Momentan liegt diese Pauschale bei 16 Cent pro Arzneimittelpackung.