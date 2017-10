Politiker von Union, Grünen und FDP haben sich erstmals zu gemeinsamen Gesprächen über eine mögliche Jamaika-Koalition getroffen. Insgesamt nahmen rund 50 Parteienvertreter an der ersten Sondierungsrunde im Abgeordneten-Club am Bundestag in Berlin teil. Die Atmosphäre sei "offen, konstruktiv und konzentriert" gewesen, verlautete im Anschluss aus dem Teilnehmerkreis.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Görinmg-Eckardt und Bundesvorsitzender Cem Özdemir auf der Wahlparty ihrer Partei. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner konnte in der Sondierungsrunde erste Fortschritte erkennen. Der Austausch sei eine Generaldebatte" gewesen "mit einigen Geistesblitzen, mit ein paar dunklen Wolken, aber der Donner ist ausgeblieben".

In einem Video, das die Grünen in der Nacht zum Sonnabend online stellten, sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt, es gebe eine relativ breite Zustimmung dafür, die soziale Frage in den Mittelpunkt der Koalition zu stellen. Unterschiede gebe es aber zwischen den Parteien bei den gewünschten Instrumenten dafür.