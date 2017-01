Insgesamt 31 Verfahren laufen derzeit bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen Beschuldigte im Abgasskandal. In den USA sitzt mittlerweile sogar ein VW-Manager in Haft. Ihm werden Betrug und Vertuschung gefälschter Abgaswerte gegenüber den US-Behörden vorgeworfen. Mit dem amerikanischen Justizministerium sowie mit Kunden und Behörden in den USA hat sich Volkswagen inzwischen auf Vergleiche in Höhe von mehreren Milliarden Dollar geeinigt.