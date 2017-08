Facebook hat nach eigenen Angaben im Vorfeld der Bundestagswahl Zehntausende Konten gelöscht. Sie stehen dem Unternehmen zufolge in dem Verdacht, falsche Informationen oder irreführende Inhalte zu verbreiten. Wie das Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte, kann Facebook anhand einer Analyse von Aktivitätsmustern inzwischen besser erkennen, ob es sich bei den entsprechenden Konten um echte handle oder nicht.