Ja. Aber wir werden das Problem mit Social Bots und Auftrags-Trollen nicht ohne Weiteres lösen können. Wir werden Fake News auch nicht verbieten können. Man mag das zwar alles in eine Gesetzesform gießen können, aber es wird nicht möglich sein, auf jede Falschmeldung entsprechend schnell zu reagieren. Halbwahrheiten und Falschmeldungen gehören einfach zu diesem riesigen Informationskosmos des Internets. Was wir ändern müssen, ist die Fähigkeit und das Interesse von Bürgern, stärker zu unterscheiden und stärker zu hinterfragen.

Das geht in Richtung Medienkompetenz und Medienpädagogik. Medienkompetenz kann man aber nicht von heute auf morgen verändern. Das ist eher ein langfristiger Prozess, der schon in den Schulen anfängt. Der geht bei uns an den Universitäten weiter und er sollte auch in der Berufsausbildung eine stärkere Rolle spielen. Ich habe die Hoffnung, dass es den Leuten irgendwann zu blöd wird, ständig auf Falschmeldungen hereinzufallen.