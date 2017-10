Faktencheck Kann es zwei Vizekanzler geben?

Kann es mehr als einen geben? Das Grundgesetz hat für die Position des Vizekanzlers beziehungsweise der Vizekanzlerin gerade mal einen Satz übrig. In Artikel 69 heißt es: "Der Bundeskanzler ernennt einen Bundesminister zu seinem Stellvertreter." Wir erfahren also immerhin: Wer die Kanzlerin vertreten darf, muss ein Bundesministerium leiten, sonst kommt er oder sie nicht in Frage.