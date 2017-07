Faktencheck Scheuer und SPD-Blockade

Auf diese Frage gibt es keine einheitliche, sondern vier Teil-Antworten. Gehen wir diese der Reihe nach durch.

Transitzonen

Oktober 2015, rund 10.000 Flüchtlinge pro Tag überqueren die deutsche Grenze. CDU und CSU drängen darauf, Flüchtlinge mit geringer Bleibeperspektive direkt an der Grenze in sogenannten "Transitzonen" unterzubringen. Die SPD hat diesen Vorschlag von CDU-Innenminister Thomas de Maizière erstmal geprüft und anschießend abgelehnt.

Die damalige SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi: "Und es zeigt sich, dass der Vorschlag von de Maizière darauf hinausläuft, dass wir große Haftzonen einrichten würden im Niemandsland. Das können wir uns so nicht vorstellen." Etwas anders hingegen schon.

Am Ende lautet der Kompromiss: Keine Transitzonen, dafür Zentren für geregelte Einreise. Mit dem Ziel: Beschleunigte Verfahren für Asylbewerber aus sicheren Drittstaaten. Womit wir beim nächsten Unions-Projekt wären.

Sichere Herkunftsstaaten

SPD-Politiker Malu Dreyer wollte bei der Frage nach sicheren Herkunftsländern einen Koalitionskrach verhindern. Bildrechte: dpa Konkret geht es um die Maghreb-Staaten. Algerien, Tunesien und Marokko sollen nach Unions-Ansicht zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden, damit die Abschiebung in diese Länder vereinfacht wird. Im Bundesrat scheitert die Initiative. Der Widerstand kommt nicht von der SPD, sondern von den Grünen und SPD-Politikerin Malu Dreyer, die in dem von ihr regierten Bundesland Rheinland-Pfalz keinen Koalitionskrach mit den Grünen riskieren will.

"Sowohl die SPD als auch die FDP haben die Auffassung, dass man die Maghreb-Staaten durchaus als sichere Herkunftsstaaten anerkennen kann, aber so ist Demokratie, dass man mit unterschiedlichen Meinungen in einer Koalition umzugehen hat und es deshalb zu einer Enthaltung gekommen ist. Das hat sich auch im Bundesrat gezeigt, denn alle Bundesländer mit Beteiligung der Grünen haben mit Ausnahme von Baden-Württemberg diesem Gesetz eben nicht zugestimmt", erklärt Dreyer dazu.

Im Fall der sicheren Herkunftsländer liegt CSU-Mann Scheuer klar daneben. Nicht ganz so eindeutig sieht das bei den verbliebenen Blockade-Vorwürfen aus.

Grenzkontrollen

Bei der Frage nach Grenzkontrollen kamen beide Parteien überein. Bildrechte: colourbox.com Noch im Herbst 2014 hieß die SPD-Haltung: "Menschlichkeit darf nicht an Grenzen halt machen." Ein Jahr später führt die Bundesregierung vorübergehend Grenzkontrollen ein. Sehr zur Erleichterung von SPD-Politiker Stephan Weil, Ministerpräsident von Niedersachsen: "Unsere Aufnahme-Systeme sind wirklich überstrapaziert, die Menschen arbeiten über das menschenmögliche hinaus, sie brauchen eine Atempause. Und ich hoffe, dass mit diesem Schritt der Bundesregierung die Rechnung aufgeht." Grenzkontrollen ja, aber nicht auf Dauer. Aus der anfänglichen Blockade hat sich die SPD der Union angenähert. Ebenso wie beim letzten CSU-Vorwurf.

Abschiebungen

Abschiebungen sind Ländersache und wurden somit auch unterschiedlich behandelt. Bildrechte: IMAGO Die Bundesregierung hat sich mit breiter Mehrheit für eine Verschärfung des Asylrechts ausgesprochen. Das Asylpaket II beinhaltet: Verlängerte Abschiebehaft, Fußfessel für Gefährder und Überwachung von Handydaten. Das Ganze mit den Stimmen der Sozialdemokraten. Allerdings ist Abschiebung Ländersache. Und da sprechen sich einige SPD-regierte Länder für einen zeitweisen Abschiebestopp nach Ländern wie Afghanistan aus.

Also, CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer hat in Teilen bei den Grenzkontrollen und der Transitzone Recht. So richtig gemauert hat die SPD bei der Migrationspolitik aber nicht. Aber darum gehe es dem CSU-Mann Scheuer auch gar nicht, sagt der Parteienforscher Hendrik Träger von der Uni Leipzig.

Es ist Wahlkampf

"An dem Verhalten von Andreas Scheuer merkt man, dass der Wahlkampf oder die heiße Phase des Wahlkampfes begonnen hat. Man versucht sich jetzt so gegenseitig ein bisschen die Schuld zuzuschieben und gegenseitig vor sich herzutreiben. Es gehört einfach zu Koalitionsregierungen dazu, dass es Kompromisse geben muss. Und bei Kompromissen müssen beide Seiten aufeinander zugehen", so Träger.

Aber jetzt ist Wahlkampf und da entfernt man sich auch ganz gern vom Koalitionspartner. Das gilt für Martin Schulz und seine Kritik an Merkels Flüchtlingspolitik und für CSU-Generalsekretär Scheuer, der Blockaden sieht, wo Kompromisse gefunden wurden.