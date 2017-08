Die CSU hat aber nicht das geringte Interesse an einem Gang in die Opposition, denn die direkte Regierungsbeteiligung im Bund stärkt ihre Rolle in Bayern. Nur dadurch kann sie immer wieder bayerische Sonderinteressen in Berlin durchsetzen, und nächstes Jahr ist in Bayern Landtagswahl, bei der Seehofer wieder eine absolute Mehrheit holen will. Das alles erklärt die Formulierung des CSU-Chefs vergangenen Sonntag, als ihm wieder mal die Frage gestellt wurde, ob er denn ohne Obergrenze in die Opposition gehen werde. "Nein, nein, so einfach ist Politik nicht. Die Situation hat sich verändert, der Kurs in Berlin hat sich verändert, wir haben jetzt deutlich weniger Zuwanderung als zu dem Zeitpunkt, an dem ich dieses Zitat gebraucht habe."