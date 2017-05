Das änderte sich 2016: Im vergangenen Jahr schnellte die Zahl der Anträge von Türken auf über 5.700 hoch - also fast dreimal so viele wie in den Jahren zuvor. Das zeigen die Zahlen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Und in den ersten vier Monaten des Jahres 2017 stellten bereits mehr als 2.100 türkische Staatsbürger in Deutschland einen Asylantrag, teilte das BAMF auf Anfrage von MDR AKTUELL mit.