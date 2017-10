MeToo-Aufruf Familienministerin für härtere Gesetze bei sexuellen Übergriffen

Bundesfamilienministerin Katarina Barley hat in der Debatte über Sexismus härtere Gesetze gefordert. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte sie vor dem Hintergrund der #MeToo-Debatte, "was körperliche Übergriffe angeht, wie Hand aufs Knie legen, sollten wir juristisch schärfer werden". Sie beklagte zugleich, dass das von der SPD geplante Gesetz gegen sexistische Werbung keine Mehrheit gefunden habe.

Trotz vieler Diskussionen ist Sexismus Barley zufolge weiter Alltag in Deutschland. Deshalb sei die Debatte, die die #MeToo-Aktion ausgelöst habe, immens wichtig. Bei Sexismus geht es Barley zufolge nicht ums Flirten, sondern immer um Macht. Deshalb müsse sich das "Machtgefälle zwischen den Geschlechtern" in Deutschland ändern.

Ursachen dafür sieht die SPD-Politikerin unter anderem in fehlender Lohngerechtigkeit, im Frauenanteil in den Parlamenten sowie in Führungspositionen in Unternehmen. "All das muss kommen, damit sich die gönnerhafte, anmaßende, abwertende, übergriffige Einstellung vieler Männern ändert", sagte sie.