Trotz Protesten aus der FDP sollen die Abgeordneten der Liberalen bei der Konstituierung des neuen Bundestages am 24. Oktober zwischen der AfD- und der CDU/CSU-Fraktion sitzen. Das teilte der scheidende Bundestagspräsident Norbert Lammert am Freitag in Berlin nach einer Sitzung des Vor-Ältenstenrates mit.