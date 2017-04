Wahlparteitag FDP kämpft um den Wiederaufstieg

Die Liberalen haben sich modernisiert. Wenigstens äußerlich. Die drei Buchstaben FDP stehen jetzt in Telekom-Magenta-Rot auf grellem gelben Grund. Es ist das äußere Zeichen der Modernisierung bei den Liberalen und das Werk von Christian Lindner.

Hoffnungsträger Lindner

Lindner ist immer noch mit 38 Jahren der jüngste Parteichef unter den Vorsitzenden der sogenannten etablierten Parteien, auch wenn er schon einige politische Pflöcke eingeschlagen hat als Generalsekretär und als Fraktionsvorsitzender im Landtag von Nordrhein-Westfalen.

Nach dem Desaster bei den Bundestagswahlen 2013 und dem Ausscheiden aus dem Parlament gilt er als unumstrittener Hoffnungsträger für die politische Zukunft der Partei von Genscher, Lambsdorff und Heuss. Schon warnt sein Stellvertreter und enger Mitstreiter, Wolfgang Kubicki, vor einem "sozialistischen Ergebnis" bei den anstehenden Wahlen auf dem Parteitag am Wochenende.

Umworben von SPD und CDU

Die FDP liegt in den Umfragen nur knapp über der roten Linie der Fünf-Prozent-Klausel. Ein Wiedereinzug in den Bundestag ist keineswegs sicher. Trotzdem wird die Partei schon jetzt heftig umworben als möglicher Koalitionspartner von SPD und CDU, um mit einem Dreier-Bündnis inklusive der Grünen nach der Wahl der ungeliebten Großen Koalition zu entfliehen.

Nachdem der rot-rot-grüne Traum der SPD schon bei den Wahlen im Saarland zerplatzt ist, hat besonders Kanzlerkandidat Martin Schulz sein Herz für die FDP entdeckt. Er beschwört die guten alten Zeiten der sozial-liberalen Koalitionen unter Willy Brandt und Walter Scheel sowie Helmut Schmidt und Hans-Dietrich Genscher bis 1982. Danach hatten sich SPD und FDP allerdings politisch nicht mehr viel zu sagen.

Testfall könnte schon in drei Wochen die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen sein. Sollte die FDP dort auf die momentan prognostizierten 10 Prozent kommen und es mit der SPD für Rot-Gelb reichen und nicht mehr für Rot-Grün, dann wird Hannelore Kraft die Jagd auf Lindner und die FDP eröffnen.

Ohne Koalitionsaussage zur Bundestagswahl

Doch Lindner wehrt sich gegen die Avancen von links und rechts, wenn auch mit einer Hintertür, wenn er verkündet, er wolle zwar "nicht Kanzler werden, aber Kanzler machen". Ohne Koalition mit der SPD oder Union wird das wohl nicht gehen. Eine Koalitionsaussage soll es zwar bis zu den Wahlen nicht geben, aber Lindner denkt gern laut nach.

Nach seiner Ansicht gäbe es die größten Überschneidungen mit der CDU. Allerdings klafft da noch die Wunde, wie schlecht die Union in der Koalition von 2009 bis 2013 den Juniorpartner behandelte und zum Niedergang der FDP beitrug. Schulz ist für Lindner zu sehr der Vergangenheit verhaftet mit einer "Agenda 1995".

Ein Blick auf das Wahlprogramm, das am Wochenende der Parteitag in Berlin debattiert und verabschiedet werden soll, zeigt kaum Schnittmengen zwischen SPD und FDP. Nur beim Thema Arbeitsmarkt gibt es größere Übereinstimmungen. Wie die Sozialdemokraten wollen die Liberalen Zeiten der Arbeitslosigkeit stärker für die Qualifizierung der Betroffenen nutzen. Für Hartz-IV-Empfänger sollen die Möglichkeiten des Hinzuverdienstes verbessert werden. Auch das will die SPD.

Doch schon in der Rentenpolitik sind die Gemeinsamkeiten wesentlich geringer. Der gemeinsame Nenner beschränkt sich auf die Förderung der Betriebsrenten. Doch für die Einführung eines "jahrgangsindividuellen Faktors", der über die Rentenhöhe der jeweiligen Generation entscheiden soll, werden sich die Sozialdemokraten und sicher auch die Union nicht erwärmen können.

Das Renteneintrittsalter soll jeder flexibel gestalten können auf der Basis eines "Vorsorgebaukastens" mit den drei Bausteinen aus privater, betrieblicher und gesetzlicher Altersvorsorge.

Zuwanderung nach kanadischem Modell

In der Einwanderungspolitik will die FDP ein Zuwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild und damit den Zuzug nach dem Bedarf an Fachkräften in Deutschland steuern. Das Asylrecht soll allerdings erhalten bleiben mit der Einschränkung, dass Kriegsflüchtlinge nur so lange Schutz erhalten, bis der Krieg in ihrer Heimat beendet ist.

Die doppelte Staatsbürgerschaft will die FDP beibehalten, doch die Bürger sollen sich künftig festlegen, in welchem Land sie an den Wahlen teilnehmen.

Keine Basis in Ostdeutschland

In den neuen Ländern liegt die FDP bei allen Umfragen unter fünf Prozent. Von den traditionellen liberalen Wählerschichten wie den freien Berufen Arzt, Anwalt und Architekt gibt es hier zu wenige. Unternehmer rechnen sich mehr Chancen auf Fürsprache in der CDU aus.

Es ist kaum zu erwarten, dass sich das schnell ändert. Eine Ausnahme ist Berlin. Hier gelang der FDP der Wiedereinzug ins Abgeordnetenhaus mit der populären Forderung, den Flughafen Tegel offenzuhalten, sollte der BER-Schönefeld jemals öffnen.

Ihre Basis haben die Liberalen im Westen und konnten dort auch bei den letzten Wahlen bis auf das Saarland wieder Gewinne verzeichnen. Sie sitzen in Rheinland-Pfalz sogar an der Seite der SPD und Grünen in der Regierung und bilden so eine sogenannte "Ampel-Koalition".

Wenig Zuspruch für "Ampel"-Koalition

Aber ob eine "Ampel" auch für den Bund das überzeugende Modell ist, sehen die Wähler eher skeptisch. Nur ein Drittel konnte sich dafür im ARD-Deutschlandtrend vom Februar 2017 erwärmen. Viele in der FDP fürchten zudem, durch eine Regierungsbeteiligung wieder nur als Mehrheitsbeschaffer zu dienen und das eigene Profil der Koalitionstreue unterordnen zu müssen.

Deshalb hat Christian Lindner eine Urabstimmung über eine mögliche Koalition ins Spiel gebracht. Doch dazu müssten die Liberalen im Bundestag wieder vertreten sein.