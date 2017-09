FDP-Chef Christian Lindner hat die Bereitschaft der Liberalen zu Koalitionsverhandlungen und einer möglichen Regierungsbildung im Bund signalisiert. Allerdings betonte Lindner auch, dass die FDP für eine Trendwende und eine andere Richtung der Politik eintrete. "Wenn das nicht möglich ist, dann wäre unser Platz die Opposition", sagte der Parteivorsitzende am Montag in Berlin.

Eine Trendwende sei etwa in der Euro-Politik erforderlich, so Lindner. Die "alte stabilitätsorientierte" Politik müsse wieder aufgenommen werden. Das Recht, die finanzpolitische Eigenverantwortung und die Haftung privater Finanzmarktakteure müssten wieder gestärkt werden. Einem Haushalt der Euro-Zone, der zu einem automatisierten Finanzausgleich in Europa führen könnte, würde die FDP nicht zustimmen. Auch sollten die EU-Verträge dahingehend geändert werden, dass bei einem Austritt aus der Euro-Zone nicht automatisch die EU-Mitgliedschaft eines Landes erlösche.

Lindner versprach, dass sich die FDP nach ihrem Comeback im Bundestag als "Partei der Mitte" und der "vernünftigen Argumente" präsentieren werde. Dieser Platz in der Mitte sei in den vergangenen vier Jahren im Parlament verwaist gewesen. Nun werde diese Lücke wieder gefüllt.



Union, SPD und Grüne seien in wesentlichen Fragen nicht zu unterscheiden gewesen. Dies habe mit dazu beigetragen, dass am äußersten rechten Rand des politischen Spektrums eine neue Kraft entstanden sei.