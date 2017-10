FDP-Chef Christian Lindner hat eine ersatzlose Abschaffung des Solidaritätszuschlages zur Bedingung für eine Koalition mit Union und Grünen erklärt. Der "Bild am Sonntag" sagte Linder, in den Sondierungsgesprächen werde die FDP vor allem den Solizuschlag zum Thema machen. Die Abschaffung dürfe aber nicht so aussehen, dass den Menschen das Geld an anderer Stelle nicht wieder aus der Tasche gezogen werde.

Liebäugeln mit dem Finanzministerium

FDP-Parteichef Lindner, sieht bei Grünen keinen passenden Finanzminister Bildrechte: dpa Lockerer will die FDP die Forderung nach dem Posten des Bundesfinanzministers angehen. Das sei keine zwingend nötige Auflage für eine Jamaika-Koalition, sagte Lindner. Auch die Grünen könnten den Finanzminister stellen und die Mittelschicht entlasten. Nur sehe er niemanden in der Partei, der für eine solche Politik bei den Grünen stehe, so der FDP-Chef. Union, FDP und Grüne wollen sich ab Mittwoch zu ersten Sondierungen treffen.

Die Positionen zum Solizuschlag

Union und FDP hatten beide die Abschaffung des Solidaritätszuschlages in ihren Wahlprogrammen versprochen. Die FDP will den Zuschlag bis Ende 2019 abschaffen, CDU und CSU plädieren hingegen für eine schrittweise Abschaffung ab 2020. Das soll eine Steuerentlastung in dieser Legislaturperiode von vier Milliarden Euro bringen. Die Grünen hatten den Solizuschlag nicht in ihrem Wahlprogramm thematisiert. Sie sehen eine Abschaffung skeptisch, weil sie daran in erster Linie eine Entlastung höherer Einkommen vermuten.

Wie hoch fällt die Steuer aus?

Seit 1991 bekommen Arbeitnehmer in Ost und West den Solidaritätszuschlag als Zusatzabgabe automatisch vom Gehalt abgezogen. Der Satz liegt derzeit bei 5,5 Prozent der Einkommen-, Kapitalertrag- und Körperschaftsteuerschuld. Nur Geringverdiener, deren Lohnsteuer jährlich einen bestimmten Betrag nicht überschreitet, sind vom Soli befreit.

Warum wird die Steuer erhoben?

Der Zuschlag sollte 1991 zunächst die Kosten der Wiedervereinigung mitfinanzieren. Das Geld steht dem Bund zu und muss damit aber nicht zweckgebunden ausgegeben werden. Die jährlichen Einnahmen durch den Solizuschlag belaufen sich auf 14 Milliarden Euro. Den neuen Bundesländern wurden Mittel bis 2019 zugesagt. Experten warnen bei einer kompletten Abschaffung des Zuschlags vor "erheblichen Einnahmeausfällen".