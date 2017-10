Auch die Grünen wollen keinen muslimischen Feiertag – allerdings aus einem anderen Grund: Mit mehr religiösen Feiertagen schließe man nur weiter Leute aus, die damit nichts am Hut haben, sagt Bettina Jarasch, Mitglied im Bundesvorstand der Grünen. Auf die wachsende Pluralität in der Gesellschaft müsse man reagieren, "indem man Mitgliedern anerkannter Religions- und Weltanschauungs-Gemeinschaften einen arbeitsfreien Tag ihrer Wahl einräumt, an dem sie sagen können, dass sie einen wichtigen Feiertag ihrer Gemeinschaft begehen wollen." In einigen Gegenden Deutschlands gibt es solche unbezahlten Arbeitsbefreiungen schon – zum Beispiel in Hamburg.