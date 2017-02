Die Polizei in Niedersachsen hat möglicherweise einen bevorstehenden Anschlag verhindert. Die beiden in Göttingen festgenommenen radikalen Islamisten haben ihren Ermittlungen zufolge einen Anschlag vorbereitet. Die Männer kamen aufgrund eines richterlichen Beschlusses zur Gefahrenabwehr in sogenannten Langzeitgewahrsam.

Göttingens Polizeipräsident Uwe Lührig sagte, die Männer hätten einen Anschlag jederzeit ausführen können. Bei den Durchsuchungen in der Nacht zum Donnerstag hätten die Beamten Waffen mit scharfer Munition sowie eine IS-Flagge gefunden. Bei einer Waffe handelt es sich den Angaben zufolge um eine ursprünglich legale, aber wieder scharf gemachte Schusswaffe. Bei einer zweiten Waffen stand das bislang nicht fest. Ein mögliches Anschlagsziel und einen Zeitpunkt nannte Lührig nicht. Er sagte lediglich, die Pläne der Festgenommenen seien nicht ausschließlich auf Göttingen bezogen gewesen. Erste Hinweise auf die Anschlagspläne habe man bereits im März 2016 bei einer Durchsuchung bekommen. In den vergangenen Tagen hätten sich die Hinweise auf einen bevorstehenden Anschlag verdichtet. Deshalb sei ein schneller Einsatz notwendig gewesen.

In der Nacht zu Donnerstag hatten rund 450 Polizisten elf Gebäude in Göttingen und ein Haus im nordhessischen Kassel durchsucht. Dabei waren Lührig zufolge das Spezialeinsatzkommando, mobile Einsatzkommandos, die Bereitschaftspolizei und Sprengstoffspürhunde im Einsatz gewesen.

Bei den Festgenommenen handelt es sich der Polizei zufolge um einen 27-jährigen Algerier und einen 23-jährigen Nigerianer. Beide seien in Deutschland geboren und in lebten schon länger mit ihren Familien in Göttingen.



Sie hätten seit längerem der salafistischen Szene angehört. Beide waren von der Polizei als Gefährder eingestuft worden. Kampferfahrungen in den Kriegsgebieten im Irak oder Syrien hätten sie nicht gesammelt.



Die Universitätsstadt hat sich nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes neben Hannover und dem Raum Wolfsburg-Braunschweig zur Hochburg der radikal-islamistischen Szene in Niedersachsen entwickelt.