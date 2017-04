So sieht das der Wehrbeauftragte des Bundestages und so auch das Urteil von Michael Wolffsohn. Er lehrte als Historiker bis vor einigen Jahren an der Universität der Bundeswehr. Im Deutschlandfunk sagte er, durch das Aus für die allgemeine Wehrpflicht habe sich die Armee Kreisen geöffnet, die eine starke Nähe zu Militär und Gewalt hätten: "Denn sie bekommen in jeder Streitkraft eine kostenlose Ausbildung, wie mit militärischem Gerät umzugehen ist", so Wolffsohn. Außerdem könne man Gewaltmaterial wie Waffen und Sprengstoff relativ leicht stehlen.