Dem 30-Jährigen wirft die Bundesanwaltschaft Kriegsverbrechen und Mord vor. Der Mann soll sich als Befehlshaber an der Eroberung von Gasquellen in Tuinan und der syrischen Stadt Tabka beteiligt haben. Unter anderem habe er einen Scharfschützen der syrischen Regierungstruppen in seine Gewalt gebracht und ihn gezwungen, sein eigenes Grab auszuheben. Anschließend habe er dem Gefangenen die Kehle durchgeschnitten. Mitte 2013 soll sich der Beschuldigte der IS-Terrormiliz angeschlossen haben.

Der 30-Jährige wurde in einer Wohnung in Magdeburg festgenommen. Das hat das Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt bestätigt. Der Mann habe sich widerstandslos abführen lassen. Beide Verdächtige sollen noch heute dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt werden. Er entscheidet, ob die Beschuldigten in Untersuchungshaft kommen.