Dass digitale Fingerabdrücke in 30 Prozent der Fälle nicht richtig genommen werden, sei Realität, bemängelt der Bund deutscher Kriminalbeamter. Sprecher Sebastian Fiedler sagt: "Natürlich ist das eine Gefahr. Und es ist ein Stück weit auch ein Sicherheitsrisiko. In den Fällen, wo das nicht vernünftig geschehen ist, müssten wir eine hohe fünfstellige Anzahl von Asylbewerbern erneut erkennungsdienstlich behandeln. Das ist für den Rechtsstaat insgesamt eine Blamage."

Immerhin hat sich inzwischen der Innenausschuss des Bundestages mit der Fehlerquote bei Fingerabdrücken von Asylbewerbern beschäftigt - auf Anfrage der Linken im Bundestag. Ein Mitarbeiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge erklärt die Fehlerquote so: "Dass Fingerabdrücke in gewissem Umfang nicht zugeordnet werden können, das ist unzutreffend. Es sind dort 30 Prozent der Fälle genannt worden, die nicht auslesbar gewesen sind. Das sind drei von zehn Fingern. Es geht dort um erweiterte Tatortspuren, dass, wenn ein Teil des Fingers nicht ordnungsgemäß erfasst worden ist und eine Person am Tatort gerade diesen Teil des Fingers als Abdruck hinterlässt, dass das dann nicht zugeordnet werden kann." Eine gewisse Fehlerquote im System sei normal, so der BAMF-Mitarbeiter weiter.