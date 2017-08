Die Eier werden im Veterinäramt untersucht. Bildrechte: dpa

Das Inesktizid Fipronil war in am 26. Juli von der niederländischen Lebensmittelbehörde NVWA in Eiern aus Belgien und den Niederlanden nachgewiesen worden. Mindestens zehn Millionen kontaminierte Eier aus den Niederlanden wurden nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums nach Deutschland geliefert, ein Teil davon gelangte demnach in den Handel. Mit Fipronil belastete Eier oder daraus erzeugte Produkte sind inzwischen in allen Bundesländern gefunden worden. Auch in der Schweiz werden Eier zurückgerufen.